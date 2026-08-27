На Киевщине председателя райсуда подозревают в организации схемы уклонения от мобилизации

Председателю районного суда Киевской области и посреднику было предъявлено подозрение в создании схемы, направленной на уклонение от мобилизации в особый период.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, судья помог военнообязанному избежать призыва во время мобилизации.

"В марте 2026 года во время встречи, организованной знакомым-посредником, мужчина сообщил судье о намерении уклониться от мобилизации. Судья посоветовал оформить аренду жилья и зарегистрироваться в качестве внутренне перемещенного лица, чтобы дело могло рассматриваться именно в суде, который он возглавлял", - говорится в сообщении.

Судья за 2500 долларов помог военнообязанному оформить основания для уклонения от мобилизации

Военнообязанный обратился к посреднику, который пообещал помочь установить через суд факт самостоятельного воспитания ребенка. По данным следствия, впоследствии судья лично получил необходимые материалы и за $2500 обеспечил принятие решения в пользу заявителя.

Мужчина подготовил заявление об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка и необходимые документы.

В мае судья лично получил эти материалы. После возбуждения дела, по данным следствия, он давал указания относительно дальнейшего оформления документов, а также позиции бывшей жены заявителя.

В июле судья сообщил мужчине, что дело рассмотрено в его пользу, и назвал время, когда тот сможет получить копию решения.

В августе посредник сообщил военнообязанному о необходимости передать 2500 долларов США судье.

Через три дня мужчина передал посреднику указанную сумму.

По данным следствия, таким образом были созданы основания для уклонения мужчины от призыва на военную службу во время мобилизации. Это, в свою очередь, препятствовало комплектованию Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований личным составом.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому мер пресечения.

Проверят более 100 решений судьи

Правоохранители также проведут проверку более 100 судебных решений, которые судья вынес ранее по аналогичным вопросам.

Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по результатам досудебного расследования.

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