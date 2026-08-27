На Київщині голову райсуду підозрюють в організації схеми для ухилення від мобілізації

Голові районного суду Київської області та посереднику повідомили про підозру у створенні схеми для уникнення мобілізації в особливий період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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За даними слідства, суддя допоміг військовозобов’язаному уникнути призову під час мобілізації.

"У березні 2026 року під час зустрічі, організованої знайомим-посередником, чоловік повідомив судді про намір уникнути мобілізації. Суддя порадив оформити оренду житла та зареєструватися як внутрішньо переміщена особа, щоб справа могла розглядатися саме в суді, який він очолював", - йдеться в повідомленні.

Суддя за $2500 допоміг військовозобов’язаному оформити підстави для уникнення мобілізації

Військовозобов’язаний звернувся до посередника, який пообіцяв допомогти встановити через суд факт самостійного виховання дитини. За даними слідства, надалі суддя особисто отримав необхідні матеріали та за $2500 забезпечив ухвалення рішення на користь заявника.

Чоловік підготував заяву про встановлення факту самостійного виховання дитини та необхідні документи.

У травні суддя особисто отримав ці матеріали. Після відкриття провадження, за даними слідства, він надавав вказівки щодо подальшого оформлення документів, а також позиції колишньої дружини заявника.

У липні суддя повідомив чоловікові, що справу розглянуто на його користь, і назвав час, коли той зможе отримати копію рішення.

У серпні посередник повідомив військовозобов’язаному про необхідність передати 2500 доларів США для судді.

Через три дні чоловік передав посереднику зазначену суму.

За даними слідства, таким чином були створені підстави для уникнення призову чоловіка на військову службу під час мобілізації. Це, своєю чергою, перешкоджало комплектуванню Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Перевірять понад 100 рішень судді

Правоохоронці також перевірятимуть понад 100 судових рішень, які суддя ухвалив раніше з аналогічних питань.

Остаточна правова оцінка діям фігурантів буде надана за результатами досудового розслідування.

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