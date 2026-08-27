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Новости Умер Ратко Младич
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В Гааге умер Ратко Младич, приговоренный к пожизненному заключению за военные преступления в Сребренице, - СМИ

кратко младич

В Гааге в следственном изоляторе скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 83 года. В 2017 году Международный трибунал ООН признал его виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорил к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

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Приговорен к пожизненному заключению за военные преступления

В 2017 году Международный трибунал ООН по преследованию военных преступлений в бывшей Югославии признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид и преступления против человечности.

Судья ООН заявил, что Ратко Младич несет ответственность за многочисленные преступления, включая преследования и убийства мирных жителей в боснийских городах и деревнях.

Смотрите: "Мне повезло, и повезло работать вместе с ними", — Шойгу о преступниках Милошевиче, Караджиче и Младиче, которые попали в Гаагский военный трибунал. ВИДЕО

Расстрел боснийских мусульман в Сребренице

Наиболее известными и массовыми из этих преступлений являются расстрелы боснийских мусульман в Сребренице летом 1995 года и сербская осада Сараево, длившаяся почти четыре года.

Международный суд пришел к выводу, что с 12 мая 1992 года по 8 ноября 1996 года Младич был высшим представителем армии Республики Сербской и имел полный контроль над ее бойцами и "элементами сербских сил, подчиненных ей".

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Суд над Младичем стал последним процессом трибунала. Он был создан в Гааге в 1993 году решением Совета Безопасности ООН для расследования преступлений, совершенных в ходе ряда военных конфликтов в бывшей Югославии.

Жертвами войны в Боснии и Герцеговине, по некоторым оценкам, стали более ста тысяч человек. Младич был одной из ключевых фигур этого конфликта.

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Автор: 

Младич Ратко (11)
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Топ комментарии
+4
Це знак для путіна що його місце вже зільнилось!
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27.08.2026 17:31 Ответить
+3
Треба було не витрачатися, а розстріляти його ще 10 років тому.
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27.08.2026 16:48 Ответить
+3
Я теж колись так думав як ви, але подумайте ось про що. Ви забираєте цих утирків від їх розкішного, царського життя і садите в тюрму, де вони хлєбають баланду і живуть в маленькій камері на нарах біля туалету. І так до кінця їхнього нікчемного життя. Розстріл виглядає як надто швидкий і гуманний вирок, а вони нічого так і не зрозуміють. Я би не пожалів (насправді не таких же й великих) ресурсів для х#йла, щоб він саме так помер як цей п#дар.
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27.08.2026 17:01 Ответить

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