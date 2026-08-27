В Гааге умер Ратко Младич, приговоренный к пожизненному заключению за военные преступления в Сребренице, - СМИ
В Гааге в следственном изоляторе скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич. Ему было 83 года. В 2017 году Международный трибунал ООН признал его виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорил к пожизненному заключению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
Приговорен к пожизненному заключению за военные преступления
В 2017 году Международный трибунал ООН по преследованию военных преступлений в бывшей Югославии признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид и преступления против человечности.
Судья ООН заявил, что Ратко Младич несет ответственность за многочисленные преступления, включая преследования и убийства мирных жителей в боснийских городах и деревнях.
Расстрел боснийских мусульман в Сребренице
Наиболее известными и массовыми из этих преступлений являются расстрелы боснийских мусульман в Сребренице летом 1995 года и сербская осада Сараево, длившаяся почти четыре года.
Международный суд пришел к выводу, что с 12 мая 1992 года по 8 ноября 1996 года Младич был высшим представителем армии Республики Сербской и имел полный контроль над ее бойцами и "элементами сербских сил, подчиненных ей".
Суд над Младичем стал последним процессом трибунала. Он был создан в Гааге в 1993 году решением Совета Безопасности ООН для расследования преступлений, совершенных в ходе ряда военных конфликтов в бывшей Югославии.
Жертвами войны в Боснии и Герцеговине, по некоторым оценкам, стали более ста тысяч человек. Младич был одной из ключевых фигур этого конфликта.
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