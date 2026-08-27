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Новини Помер Ратко Младич
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У Гаазі помер Ратко Младич, який отримав довічне за воєнні злочини у Сребрениці, - ЗМІ

ратко младич

У Гаазі в слідчому ізоляторі помер колишній командувач армії боснійських сербів Ратко Младич. Йому було 83 роки. У 2017 році Міжнародний трибунал ООН визнав його винним у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності та засудив до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Euronews.

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Покараний до довічного за воєнні злочини

У 2017 році Міжнародний трибунал ООН з покарання воєнних злочинів у колишній Югославії визнав Младича винним по 10 із 11 пунктів звинувачень у воєнних злочинах, включаючи геноцид та злочини проти людяності.

Суддя ООН заявив, що Ратко Младич несе відповідальність за численні злочини, включаючи переслідування та вбивства мирних жителів у боснійських містах та селах.

Дивіться: "Мені пощастило, і пощастило працювати разом з ними", - Шойгу про злочинців Мілошевича, Караджича і Младича, які потрапили в Гаазький трибунал військових. ВIДЕО

Розстріл боснійських мусульман у Сребрениці

Найвідомішими і наймасовішими з цих злочинів є розстріли боснійських мусульман у Сребрениці влітку 1995 року і сербська облога Сараєва, що тривала майже чотири роки.

Міжнародний суд дійшов висновку, що з 12 травня 1992 року по 8 листопада 1996 року Младич був найвищим представником армії Республіки Сербської і мав повний контроль над її бійцями і "елементами сербських сил, підпорядкованих їй".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Історична перемога правосуддя", - ООН про вирок Младичу

Суд над Младичем був останнім процесом трибуналу. Він був створений у Гаазі в 1993 році рішенням Ради Безпеки ООН для розслідування злочинів, скоєних під час низки військових конфліктів у колишній Югославії.

Жертвами війни в Боснії та Герцеговині, за деякими оцінками, стали понад сто тисяч людей. Младич був однією з ключових постатей цього конфлікту.

Також читайте: Вирок Младичу доводить, що будуть покарані і агресори за військові злочини в Криму й на Донбасі, - Зеркаль

Автор: 

Младич (4)
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Топ коментарі
+2
Ну вот и камера освободилась..
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27.08.2026 17:03 Відповісти
+1
Я теж колись так думав як ви, але подумайте ось про що. Ви забираєте цих утирків від їх розкішного, царського життя і садите в тюрму, де вони хлєбають баланду і живуть в маленькій камері на нарах біля туалету. І так до кінця їхнього нікчемного життя. Розстріл виглядає як надто швидкий і гуманний вирок, а вони нічого так і не зрозуміють. Я би не пожалів (насправді не таких же й великих) ресурсів для х#йла, щоб він саме так помер як цей п#дар.
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27.08.2026 17:01 Відповісти
+1
Це називається демократія ізвращенців, до справжньої демократії ніякого відношення не має, бо демократія- це волевиявлення народу, а народ бажав бачити його на шибениці. Теж саме і з толерантністю, бо вона для людей правами і свободами яких нехтують, а не для тих які заради особистої користі нехтують правами інших. Зараз соромно бути білим розумним чоловіком.
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27.08.2026 17:05 Відповісти

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