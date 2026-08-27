У Гаазі помер Ратко Младич, який отримав довічне за воєнні злочини у Сребрениці, - ЗМІ

У Гаазі в слідчому ізоляторі помер колишній командувач армії боснійських сербів Ратко Младич. Йому було 83 роки. У 2017 році Міжнародний трибунал ООН визнав його винним у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності та засудив до довічного ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Euronews.

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Покараний до довічного за воєнні злочини

У 2017 році Міжнародний трибунал ООН з покарання воєнних злочинів у колишній Югославії визнав Младича винним по 10 із 11 пунктів звинувачень у воєнних злочинах, включаючи геноцид та злочини проти людяності.

Суддя ООН заявив, що Ратко Младич несе відповідальність за численні злочини, включаючи переслідування та вбивства мирних жителів у боснійських містах та селах.

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Розстріл боснійських мусульман у Сребрениці

Найвідомішими і наймасовішими з цих злочинів є розстріли боснійських мусульман у Сребрениці влітку 1995 року і сербська облога Сараєва, що тривала майже чотири роки.

Міжнародний суд дійшов висновку, що з 12 травня 1992 року по 8 листопада 1996 року Младич був найвищим представником армії Республіки Сербської і мав повний контроль над її бійцями і "елементами сербських сил, підпорядкованих їй".

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Суд над Младичем був останнім процесом трибуналу. Він був створений у Гаазі в 1993 році рішенням Ради Безпеки ООН для розслідування злочинів, скоєних під час низки військових конфліктів у колишній Югославії.

Жертвами війни в Боснії та Герцеговині, за деякими оцінками, стали понад сто тисяч людей. Младич був однією з ключових постатей цього конфлікту.

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