У Гаазі помер Ратко Младич, який отримав довічне за воєнні злочини у Сребрениці, - ЗМІ
У Гаазі в слідчому ізоляторі помер колишній командувач армії боснійських сербів Ратко Младич. Йому було 83 роки. У 2017 році Міжнародний трибунал ООН визнав його винним у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності та засудив до довічного ув’язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Euronews.
Покараний до довічного за воєнні злочини
У 2017 році Міжнародний трибунал ООН з покарання воєнних злочинів у колишній Югославії визнав Младича винним по 10 із 11 пунктів звинувачень у воєнних злочинах, включаючи геноцид та злочини проти людяності.
Суддя ООН заявив, що Ратко Младич несе відповідальність за численні злочини, включаючи переслідування та вбивства мирних жителів у боснійських містах та селах.
Розстріл боснійських мусульман у Сребрениці
Найвідомішими і наймасовішими з цих злочинів є розстріли боснійських мусульман у Сребрениці влітку 1995 року і сербська облога Сараєва, що тривала майже чотири роки.
Міжнародний суд дійшов висновку, що з 12 травня 1992 року по 8 листопада 1996 року Младич був найвищим представником армії Республіки Сербської і мав повний контроль над її бійцями і "елементами сербських сил, підпорядкованих їй".
Суд над Младичем був останнім процесом трибуналу. Він був створений у Гаазі в 1993 році рішенням Ради Безпеки ООН для розслідування злочинів, скоєних під час низки військових конфліктів у колишній Югославії.
Жертвами війни в Боснії та Герцеговині, за деякими оцінками, стали понад сто тисяч людей. Младич був однією з ключових постатей цього конфлікту.
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