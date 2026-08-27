Литва и Эстония не планируют менять политику в отношении Беларуси из-за ее поддержки РФ
Литва и Эстония не видят причин пересматривать политику в отношении Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили премьер-министры этих стран, которых цитирует LRT.
Поведение Минска не дает оснований для изменений
Премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что текущая ситуация не дает оснований менять санкционную политику.
Он также напомнил о гибридных действиях Беларуси против Литвы. Среди них он назвал инструментализированную миграцию и шантаж метеошарами с контрабандой, которые время от времени срывают работу аэропорта Вильнюса.
"Текущие оценки не дают никаких оснований для изменения санкционной политики", — отметил литовский премьер.
Таллинн напоминает о поддержке России
В свою очередь премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что не стоит создавать иллюзий относительно позиции Минска.
По его словам, Беларусь не действует независимо и продолжает помогать российским властям.
Михал подчеркнул, что было бы преждевременно говорить о том, что Беларусь меняет свое поведение.
Ранее специальный посланник президента США по Беларуси призвал Вильнюс возобновить диалог с Минском, поскольку США заинтересованы в белорусских калийных удобрениях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль