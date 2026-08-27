Литва и Эстония не планируют менять политику в отношении Беларуси из-за ее поддержки РФ

Литва и Эстония не видят причин пересматривать политику в отношении Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили премьер-министры этих стран, которых цитирует LRT.

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Поведение Минска не дает оснований для изменений

Премьер Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что текущая ситуация не дает оснований менять санкционную политику.

Он также напомнил о гибридных действиях Беларуси против Литвы. Среди них он назвал инструментализированную миграцию и шантаж метеошарами с контрабандой, которые время от времени срывают работу аэропорта Вильнюса.

"Текущие оценки не дают никаких оснований для изменения санкционной политики", — отметил литовский премьер.

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Таллинн напоминает о поддержке России

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что не стоит создавать иллюзий относительно позиции Минска.

По его словам, Беларусь не действует независимо и продолжает помогать российским властям.

Михал подчеркнул, что было бы преждевременно говорить о том, что Беларусь меняет свое поведение.

Ранее специальный посланник президента США по Беларуси призвал Вильнюс возобновить диалог с Минском, поскольку США заинтересованы в белорусских калийных удобрениях.