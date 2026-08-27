Литва та Естонія не планують змінювати політику щодо Білорусі через її підтримку РФ

Литва та Естонія не бачать причин переглядати політику щодо Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили прем'єр-міністри цих країн, яких цитує LRT.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Поведінка Мінська не дає підстав для змін

Прем'єр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що поточна ситуація не дає підстав змінювати санкційну політику.

Він також нагадав про гібридні дії Білорусі проти Литви. Серед них назвав інструменталізовану міграцію та шантаж метеокулями з контрабандою, які час від часу зривають роботу аеропорту Вільнюса.

"Поточні оцінки не дають ніяких підстав для зміни санкційної політики", – зазначив литовський прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва пришвидшить відкриття переговорних кластерів України з ЄС, - Науседа

Таллінн нагадує про підтримку Росії

Своєю чергою прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал зазначив, що не варто створювати ілюзій щодо позиції Мінська.

За його словами, Білорусь не діє незалежно та продовжує допомагати російській владі.

Міхал наголосив, що було б передчасно говорити про те, що Білорусь змінює свою поведінку.

Раніше спецпосланець президента США з питань Білорусі закликав Вільнюс поновити діалог із Мінськом, оскільки США зацікавлені у білоруських калійних добривах.