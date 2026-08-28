В Госдуме РФ призвали открыто наносить удары по городам Украины, чтобы заставить население капитулировать

Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой предложил наносить удары по украинским городам с целью деморализации населения и принуждения к капитуляции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.

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Отмечается, что такое заявление заместитель председателя Госдумы сделал вэфире российского пропагандистского ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале".

Толстой предложил предупреждать украинцев об ударах

Во время эфира российского депутата спросили, что станет с более чем 20 млн человек, которые сейчас проживают в Украине, если территория страны превратится в "выжженную землю".

В ответ Толстой заявил, что жителей украинских городов якобы можно заранее предупреждать о предстоящих ударах и давать им сутки на эвакуацию.

По его словам, такая тактика направлена на то, чтобы деморализовать украинское общество и заставить его согласиться на капитуляцию.

"Мы призываем к тому, чтобы деморализовать население до такой степени, чтобы оно с поднятыми руками вышло навстречу нашим войскам", — заявил российский политик.

В РФ продолжают говорить об ударах по гражданской инфраструктуре

Заявление Толстого противоречит неоднократным утверждениям Кремля о том, что российские войска якобы наносят удары только по военным целям.

В то же время ООН регулярно фиксирует гражданские жертвы в результате российских ракетных и дронных атак по Украине.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в июле 2026 года погибли не менее 437 гражданских лиц, ещё 2610 человек получили ранения. Это был самый высокий показатель погибших гражданских лиц с мая 2022 года.

Дальнобойные ракеты и беспилотники оставались одной из основных причин гражданских жертв. На их долю пришлось 183 погибших и 967 раненых. Большинство таких случаев ООН зафиксировала в городах, расположенных вдали от линии фронта.

Российские депутаты уже призвали усилить удары

Толстой не впервые поднимает вопрос о расширении российских атак против Украины.

Ранее депутат Госдумы РФ и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал наносить удары по украинской банковской инфраструктуре. В частности, он предлагал атаковать центры банковских операций.

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