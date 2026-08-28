У Держдумі РФ закликали відкрито бити по містах України, щоб змусити населення капітулювати

Заступник голови Держдуми Росії Петро Толстой запропонував завдавати ударів по українських містах для деморалізації населення та примусу до капітуляції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

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Зазначається, таку заяву заступник голови Держдуми зробив в ефірі російського пропагандистського токшоу "Время покажет" на "Первом канале".

Толстой запропонував попереджати українців про удари

Під час ефіру російського депутата запитали, що буде з понад 20 млн людей, які нині проживають в Україні, якщо територія країни перетвориться на "випалену землю".

У відповідь Толстой заявив, що мешканців українських міст нібито можна заздалегідь попереджати про майбутні удари та давати їм добу на евакуацію.

За його словами, така тактика має на меті деморалізувати українське суспільство та змусити його погодитися на капітуляцію.

"Ми закликаємо до того, щоб деморалізувати публіку до такого ступеня, щоб із піднятими лапками вийшли назустріч нашим військам", – заявив російський політик.

У РФ продовжують говорити про удари по цивільній інфраструктурі

Заява Толстого суперечить неодноразовим твердженням Кремля про те, що російські війська нібито завдають ударів лише по військових цілях.

Водночас ООН регулярно фіксує цивільні жертви внаслідок російських ракетних і дронових атак по Україні.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у липні 2026 року загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей дістали поранення. Це був найвищий показник загиблих цивільних із травня 2022 року.

Далекобійні ракети та безпілотники залишалися однією з основних причин цивільних жертв. На них припало 183 загиблих і 967 поранених. Більшість таких випадків ООН зафіксувала у містах, розташованих далеко від лінії фронту.

Російські депутати вже закликали посилювати удари

Толстой не вперше ставить питання про розширення російських атак проти України.

Раніше депутат Держдуми РФ та генерал-лейтенант запасу Андрій Гурулєв закликав завдавати ударів по українській банківській інфраструктурі. Зокрема, він пропонував атакувати центри банківських операцій.

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