Более 200 законодательных инициатив и тысячи программ, но ветеран по-прежнему теряется в системе: Лубинец назвал главные провалы ветеранской политики

В Украине разработаны сотни нормативных инициатив и тысячи программ для ветеранов, однако получить гарантированную государством помощь до сих пор нередко означает пройти через "бюрократический лабиринт". Ветераны месяцами ждут выплат, не всегда могут пройти реабилитацию по месту жительства и вынуждены самостоятельно выяснять, куда обращаться за причитающимися им услугами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в специальном докладе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца "О состоянии реализации ветеранской политики в Украине". Документ подготовлен по результатам мониторинга соблюдения прав ветеранов и их семей, анализа обращений, законодательства, государственных и местных программ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В настоящее время, по данным Минветеранов, в Украине уже более 2 млн ветеранов. До полномасштабного вторжения их было около 900 тысяч, а после завершения боевых действий численность ветеранского сообщества вместе с семьями погибших защитников может составить от 5 до 9 млн человек.

Читайте также: Государство должно быть сплочено вокруг ветерана: Ким представил приоритеты ветеранской политики. ФОТО

Программы есть, но путь к ним остается сложным

Одна из ключевых проблем, на которую обращает внимание омбудсмен, - разрыв между формально гарантированными государством правами и возможностью реально ими воспользоваться.

"Человек может иметь право на медицинскую или психологическую помощь, но не знать, куда обратиться. Может иметь право на выплату, но месяцами ее ждать", - констатирует Лубинец.

Масштаб уже созданной системы значителен. Офис омбудсмена насчитал более 200 нормативно-правовых инициатив различных министерств и более 3 тысяч услуг и программ, внедренных на уровне областей и громад. В то же время их качество существенно различается в зависимости от региона.

Опрос почти тысячи ветеранов и членов их семей показал: проблема заключается не только в том, каких программ не хватает. Люди сталкиваются с непонятным порядком получения помощи, бюрократическими барьерами и недостатком практической поддержки.

Чаще всего участники опроса пользовались льготами – 57,8%, услугами по получению статуса – 40,1%, государственной или местной помощью – 28,6%, медицинскими услугами – 23,2%. Жилищными вопросами приходилось заниматься 20,2% опрошенных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал разработать Кодекс ветеранов и оцифровать документы

Ветераны часто узнают о помощи не от государства

Отдельным слабым местом остается информирование. В докладе отмечается, что представители ветеранского сообщества считают информацию о доступных государственных программах недостаточной.

Показательны данные социологических исследований: 68% ветеранов получали информацию о мерах государственной поддержки от других ветеранов. Интернет назвали одним из основных источников 48%, а социальные сети – 44%. От волонтеров и сотрудников общественных организаций информацию получали 39% ветеранов.

Фактически значительную часть информационной функции государства взяли на себя ветеранское сообщество и общественный сектор. В Офисе омбудсмена предупреждают: из-за слабой государственной коммуникации часть возможностей может оставаться неизвестной именно тем людям, которые больше всего в них нуждаются.

Выплаты, реабилитация и жилье остаются в числе проблемных направлений

В Офис омбудсмена ветераны и их семьи чаще всего обращаются из-за проблем с установлением статуса, назначением выплат, в частности единовременной помощи в случае инвалидности или гибели, медицинскими и реабилитационными услугами и пенсионным обеспечением.

Отдельно Лубинец обращает внимание на задержки с единовременной денежной помощью в случаях гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности. По оценке омбудсмена, это не только создает финансовые проблемы для людей в сложный период, но и подрывает доверие к государственным институтам.

Проблемной остается и реабилитация. В докладе говорится о нехватке специализированных программ медицинской, психологической и социальной реабилитации для ветеранов с тяжелыми ранениями, инвалидностью и психическими расстройствами.

На уровне громад ситуация также неоднородна. Офис омбудсмена зафиксировал отсутствие единого минимального пакета услуг, нехватку специалистов по сопровождению в части громад, слабое информирование и худшую доступность услуг в сельских, отдаленных и прифронтовых районах.

Читайте также: Кабмин одобрил законопроект об усилении социальной защиты ветеранов и пострадавших от несчастных случаев на производстве

Количество проблемных обращений резко растет

О системности проблем свидетельствует и динамика обращений. В 2024 году Офис омбудсмена получил 1033 обращения по вопросам ветеранов, а в 2025-м — уже 2077, то есть вдвое больше. По итогам рассмотрения удалось восстановить права в 289 случаях в 2024 году и в 593 — в 2025-м.

По данным, озвученным Лубинцем, с начала 2026 года ветераны и ветеранки обратились в Офис омбудсмена еще 1368 раз. Среди основных вопросов — выплаты, статусы, пенсии, жилье, лечение и реабилитация.

В докладе делается вывод: действующая система остается фрагментарной, перегруженной процедурами и неравномерной по качеству. И оценивать политику в отношении ветеранов, по мнению омбудсмена, нужно не по количеству принятых законов и программ, а по тому, есть ли у человека после службы понятный путь — от оформления статуса до лечения, жилья, образования и работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бизнес, жилье, спорт: правительство расширяет поддержку ветеранов и их семей