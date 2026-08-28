Понад 200 законодавчих ініціатив і тисячі програм, але ветеран і далі губиться в системі: Лубінець назвав головні провали ветеранської політики

В Україні створили сотні нормативних ініціатив і тисячі програм для ветеранів, однак отримати гарантовану державою допомогу досі нерідко означає пройти "бюрократичний лабіринт". Ветерани місяцями чекають виплат, не завжди можуть отримати реабілітацію за місцем проживання та змушені самостійно з’ясовувати, куди звертатися по належні їм послуги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця "Про стан реалізації ветеранської політики в Україні". Документ підготовлений за результатами моніторингу дотримання прав ветеранів та їхніх родин, аналізу звернень, законодавства, державних і місцевих програм.

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Нині, за даними Мінветеранів, в Україні вже понад 2 млн ветеранів. До повномасштабного вторгнення їх було близько 900 тисяч, а після завершення бойових дій чисельність ветеранської спільноти разом із родинами загиблих захисників може становити від 5 до 9 млн людей.

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Програми є, але шлях до них залишається складним

Одна з ключових проблем, на яку звертає увагу омбудсман, – розрив між формально гарантованими державою правами та можливістю реально ними скористатися.

"Людина може мати право на медичну чи психологічну допомогу, але не знати, куди звернутися. Може мати право на виплату, але місяцями її чекати", – констатує Лубінець.

Масштаб уже створеної системи значний. Офіс омбудсмана нарахував понад 200 нормативно-правових ініціатив різних міністерств та понад 3 тисячі послуг і програм, запроваджених на рівні областей і громад. Водночас їхня якість суттєво відрізняється залежно від регіону.

Опитування майже тисячі ветеранів та членів їхніх родин показало: проблема полягає не тільки в тому, яких програм бракує. Люди стикаються з незрозумілим маршрутом отримання допомоги, бюрократичними бар’єрами та нестачею практичного супроводу.

Найчастіше учасники опитування користувалися пільгами – 57,8%, послугами з отримання статусу – 40,1%, державною або місцевою допомогою – 28,6%, медичними послугами – 23,2%. Житловими питаннями доводилося займатися 20,2% опитаних.

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Ветерани часто дізнаються про допомогу не від держави

Окремим слабким місцем залишається інформування. У доповіді зазначається, що представники ветеранської спільноти вважають інформацію про доступні державні програми недостатньою.

Показовими є дані соціологічних досліджень: 68% ветеранів отримували інформацію про заходи державної підтримки від інших ветеранів. Інтернет назвали одним з основних джерел 48%, а соціальні мережі – 44%. Від волонтерів та працівників громадських організацій інформацію отримували 39% ветеранів.

Фактично значну частину інформаційної функції держави перебрали на себе ветеранська спільнота та громадський сектор. В Офісі омбудсмана попереджають: через слабку державну комунікацію частина можливостей може залишатися невідомою саме тим людям, які найбільше їх потребують.

Виплати, реабілітація та житло залишаються серед проблемних напрямів

До Офісу омбудсмана ветерани та їхні родини найчастіше звертаються через проблеми з установленням статусу, призначенням виплат, зокрема одноразової допомоги у разі інвалідності чи загибелі, медичними та реабілітаційними послугами і пенсійним забезпеченням.

Окремо Лубінець звертає увагу на затримки з одноразовою грошовою допомогою у випадках загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності. За оцінкою омбудсмана, це не лише створює фінансові проблеми для людей у складний період, а й підриває довіру до державних інституцій.

Проблемною залишається й реабілітація. У доповіді йдеться про нестачу спеціалізованих програм медичної, психологічної та соціальної реабілітації для ветеранів із тяжкими пораненнями, інвалідністю та психічними розладами.

На рівні громад ситуація також нерівномірна. Офіс омбудсмана зафіксував відсутність єдиного мінімального пакета послуг, нестачу фахівців із супроводу в частині громад, слабке інформування та гіршу доступність сервісів у сільських, віддалених і прифронтових районах.

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Кількість проблемних звернень різко зростає

Про системність проблем свідчить і динаміка звернень. У 2024 році Офіс омбудсмана отримав 1033 звернення з ветеранської проблематики, а у 2025-му – вже 2077, тобто удвічі більше. За результатами реагування права вдалося поновити у 289 випадках у 2024 році та 593 – у 2025-му.

За даними, озвученими Лубінцем, від початку 2026 року ветерани та ветеранки звернулися до Офісу омбудсмана ще 1368 разів. Серед основних питань – виплати, статуси, пенсії, житло, лікування та реабілітація.

У доповіді підсумовують: чинна система залишається фрагментарною, перевантаженою процедурами та нерівномірною за якістю. І оцінювати ветеранську політику, на думку омбудсмана, потрібно не за кількістю ухвалених законів і програм, а за тим, чи має людина після служби зрозумілий шлях – від оформлення статусу до лікування, житла, освіти та роботи.

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