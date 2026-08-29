На фронте за сутки - 242 боестолкновения: больше всего атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 242 боевых столкновения. Наибольшее давление армия РФ оказывает на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 77 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 284 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 9213 дронов-камикадзе и осуществили 2987 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Беловоды, Шпиль, Юнаковка, Могрица, Алексеевка, Уланово, Иволжанское и Яструбщина. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Товстодубово, Новая Сечь и Храпивщина.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили один вражеский штурм.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, а также в направлениях Захаровки, Охримовки и Волоховки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Новоосиново.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 11 раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Шийковки, Грековки и Ставков.

На Славянском направлении противник совершил восемь штурмовых действий в районах Закитного и Кривой Луки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях населенных пунктов Заповедное и Юрковка.

На Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Новоселовки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 41 атаку. Враг проявлял активность в районах Котлино, Сергеевки и Молодецкого, а также осуществлял штурмы в направлениях Торецкого, Софиевки, Вольного, Доброполья, Новогришино, Удачного, Муравки, Беляковки и Новопавловки.

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На Александровском направлении захватчики совершили пять атак в направлениях населенных пунктов Поддубное, Малиевка и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 15 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Рождественки, Долинки, Копанов и Егоровки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в направлениях Красногорского и Новопавловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы противника и трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также были уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, девять наземных робототехнических комплексов, 1360 беспилотных летательных аппаратов, 318 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.