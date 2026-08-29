Валтонен об ударе по Бучанскому району: Это ужасное напоминание о марте 2022 года и бучанской резне

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отреагировала на российскую атаку по Бучанскому району Киевской области, в результате которой погибли не менее 27 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в Х.

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"В очередной раз мы просыпаемся под новости о погибших в результате российских ударов в Украине, на этот раз в Буче.

Это ужасное напоминание о марте 2022 года и бучанской резне. Прошло четыре года, но Россия не изменилась. Она по-прежнему целенаправленно наносит удары по гражданскому населению, нарушает международное право и стремится достичь максималистских военных целей с помощью террора и насилия", — написала Валтонен.

Она также в очередной раз заверила в солидарности с украинским народом.

Удар по Бучанскому району

Вечером 28 августа в результате вражеской атаки в Бучанском районе загорелись складские помещения. Пожар сопровождался взрывами. На месте работают экстренные службы.

Глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки 27 человек погибли, более 40 получили ранения.

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