Валтонен про удар по Бучанському району: Це жахливе нагадування про березень 2022 року та бучанську різанину

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен відреагувала на російську атаку по Бучанському району Київської області, внаслідок якої загинули щонайменше 27 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у Х.

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"Вкотре ми прокидаємося під новини про загиблих внаслідок російських ударів в Україні, цього разу в Бучі.

Це жахливе нагадування про березень 2022 року та бучанську різанину. Минуло чотири роки, але Росія не змінилася. Вона й надалі цілеспрямовано завдає ударів по цивільному населенню, порушує міжнародне право та прагне досягти максималістських військових цілей за допомогою терору та насильства", - написала Валтонен.

Вона також котре запевнила у солідарності з українським народом.

Удар по Бучанському району

Ввечері 28 серпня внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжувалася вибухами. На місці працюють екстрені служби.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки 27 людей загинуло, понад 40 поранених.

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