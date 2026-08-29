Россия начала импортировать авиатопливо из-за дефицита после ударов Украины, - ГУР

Из-за сокращения производства авиатоплива Россия начала импортировать Jet A-1 из Южной Кореи и Египта. Поставлено около 70 тыс. тонн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило ГУР Минобороны.

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Отмечается, что удары по российской нефтеперерабатывающей сети существенно сократили производство авиационного керосина в РФ.

На фоне попыток Кремля наращивать темпы воздушных атак по Украине и одновременной необходимости обеспечивать гражданские авиаперевозки внутренних ресурсов России стало недостаточно.

В связи с этим РФ официально ввела временный запрет на экспорт собственного авиационного топлива и начала искать иностранные источники поставок.

Речь идет, в частности, об авиационном топливе стандарта Jet A-1, которое, по информации ГУР, может использоваться российской авиацией.

РФ импортирует Jet A-1 из Южной Кореи и Египта

Украинская военная разведка установила маршруты поставок иностранного авиационного топлива в Россию и морские логистические схемы с привлечением судов российского теневого флота.

По данным ГУР, три танкера уже доставили в российские порты Санкт-Петербурга и Владивостока около 70 тысяч тонн Jet A-1 из Южной Кореи и Египта.

Речь идет о танкерах HANNA, CAPIBARA и ASTORIA. Все три судна находятся под санкциями Украины или других государств.

В начале августа танкер ASTORIA доставил во Владивосток почти 11 тысяч тонн авиационного топлива из южнокорейского порта Ульсан.

По данным ГУР, судно возглавлял гражданин РФ. Топливо направлялось по заказу российского нефтегазового холдинга АО "Независимая нефтегазовая компания", который находится под санкциями Украины.

Как отмечает разведка, эта компания поставляет топливо ООО "ТЗК-АЭРО", которое по государственным контрактам обеспечивает потребности Вооруженных сил РФ, ФСБ и других российских силовых формирований.

К поставкам корейского авиатоплива также была привлечена компания Caliph Energy Trading FZE из ОАЭ.

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Танкеры HANNA и CAPIBARA в августе 2026 года в общей сложности доставили почти 59 тысяч тонн авиационного топлива из египетского порта Эль-Дехейла в терминал АО "Петербургский нефтяной терминал".

По данным украинской разведки, к схеме поставок были привлечены египетский нефтеперерабатывающий завод MIDOR, Государственная нефтяная корпорация Египта EGPC и трейдинговая компания Vernal Overseas FZE из ОАЭ.

Также в цепочке импорта фигурируют российские компании ООО "КОНТУР СПБ" и ООО "ЮМФ агент". "КОНТУР СПБ", по данным ГУР, обеспечивает поставки для нужд Министерства обороны РФ по государственным контрактам.

ГУР заявило о продолжении борьбы со схемами обхода санкций

В ГУР подчеркнули, что Россия пытается компенсировать дефицит топлива с помощью импортных поставок и схем с использованием судов теневого флота.

Украинская разведка также напомнила, что ранее сообщала о схемах Кремля по обходу ограничений и обеспечению российского топливного рынка.

"Страна-агрессор и каждая схема обхода санкций обязательно получат должный ответ", - заявили в ГУР.

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