Росія почала імпортувати авіапаливо через дефіцит після ударів України, - ГУР

Через скорочення виробництва авіапалива Росія почала імпортувати Jet A-1 з Південної Кореї та Єгипту. Доставлено близько 70 тис. тонн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили ГУР МО.

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Зазначається, удари по російській нафтопереробній мережі суттєво скоротили виробництво авіаційного гасу в РФ.

На тлі намагань Кремля збільшувати темпи повітряних атак по Україні та одночасної необхідності забезпечувати цивільні авіаперевезення внутрішніх ресурсів Росії стало недостатньо.

У зв'язку з цим РФ офіційно запровадила тимчасову заборону на експорт власного авіаційного палива та почала шукати іноземні джерела постачання.

Йдеться, зокрема, про авіаційне паливо стандарту Jet A-1, яке, за інформацією ГУР, може використовуватися російською авіацією.

РФ імпортує Jet A-1 з Південної Кореї та Єгипту

Українська воєнна розвідка встановила маршрути постачання іноземного авіаційного палива до Росії та морські логістичні схеми із залученням суден російського тіньового флоту.

За даними ГУР, три танкери вже доставили до російських портів Санкт-Петербурга та Владивостока близько 70 тисяч тонн Jet A-1 з Південної Кореї та Єгипту.

Йдеться про танкери HANNA, CAPIBARA та ASTORIA. Усі три судна перебувають під санкціями України або інших держав.

На початку серпня танкер ASTORIA доставив до Владивостока майже 11 тисяч тонн авіаційного палива з південнокорейського порту Ульсан.

За даними ГУР, судно очолював громадянин РФ. Паливо прямувало на замовлення російського нафтогазового холдингу АТ "Независимая нефтегазовая компания", який перебуває під санкціями України.

Як зазначає розвідка, ця компанія постачає паливо ТОВ "ТЗК-АЭРО", яке за державними контрактами забезпечує потреби Збройних сил РФ, ФСБ та інших російських силових формувань.

До постачання корейського авіапалива також була залучена компанія Caliph Energy Trading FZE з ОАЕ.

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Танкери HANNA та CAPIBARA у серпні 2026 року сумарно доставили майже 59 тисяч тонн авіаційного палива з єгипетського порту Ель-Дехейла до терміналу АТ "Петербургский нефтяной терминал".

За даними української розвідки, до схеми постачання були залучені єгипетський нафтопереробний завод MIDOR, Державна нафтова корпорація Єгипту EGPC та трейдингова компанія Vernal Overseas FZE з ОАЕ.

Також у ланцюгу імпорту фігурують російські компанії ТОВ "КОНТУР СПБ" та ТОВ "ЮМФ агент". "КОНТУР СПБ", за даними ГУР, забезпечує постачання для потреб Міністерства оборони РФ за державними контрактами.

ГУР заявило про продовження боротьби зі схемами обходу санкцій

У ГУР наголосили, що Росія намагається компенсувати дефіцит пального за допомогою імпортних поставок та схем із використанням суден тіньового флоту.

Українська розвідка також нагадала, що раніше повідомляла про схеми Кремля з обходу обмежень та забезпечення російського паливного ринку.

"Країна-агресор та кожна схема обходу санкцій обов'язково отримає належну відповідь", - заявили в ГУР.

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