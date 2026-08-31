ГУР раскрыло детали российской баллистической ракеты "Циркон": обнародованы компоненты и производители

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые данные о российской баллистической ракете 3М22 "Циркон".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО.

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На портале War&Sanctions представили интерактивную 3D-модель ракеты, информацию о ее компонентах, предприятиях-производителях, должностных лицах и иностранном оборудовании, используемом в производстве.

ГУР обнародовало 3D-модель "Циркона"

В рамках серии публикаций о российском баллистическом вооружении украинская разведка раскрыла особенности конструкции 3М22 "Циркон".

В частности, обнародованы данные об основных системах и агрегатах ракеты, ее двигателях, корпусе, системе наведения и других компонентах.

По информации ГУР, "Циркон" изначально создавался как вооружение для кораблей и подводных лодок ВМФ России. Ракеты предназначались для российских атомных подводных лодок и фрегатов проекта 22350, оснащенных универсальными корабельными пусковыми установками 3С14.

Из-за проблем с применением российского флота в Чёрном море РФ адаптировала 3М22 для запуска с береговых ракетных комплексов "Бастион-М".

Боевая часть ракеты весит около 120 кг

По данным украинской разведки, боевая часть "Циркона" весит около 120 кг.

В ГУР отмечают, что это относительно небольшой показатель для самой дорогой, по оценке ведомства, ракеты среди ударных средств РФ.

Для сравнения: боевая часть российской крылатой ракеты малого класса "Бандероль" имеет массу около 150 кг.

"Циркон" использует два твердотопливных двигателя

После выхода ракеты из пускового контейнера запускается стартовый двигатель. Он обеспечивает набор необходимой высоты и скорости для запуска маршевого двигателя.

После отделения стартовой ступени в работу вступает основной маршевый двигатель. Оба двигателя, по данным ГУР, являются твердотопливными.

За начальное наведение ракеты на курс отвечают двигатели системы ориентации и стабилизации. Они расположены на защитном обтекателе, который впоследствии отделяется от ракеты.

Максимальная зафиксированная скорость - 6,8 Маха

Россия заявляла, что на отдельных этапах полёта "Циркон" может развивать скорость до 9 Махов.

В то же время, по данным ГУР, на данный момент зафиксированная максимальная скорость 3М22 не превышает 6,8 Маха и не поддерживается на протяжении всего полета.

Ракета имеет комбинированную систему наведения: на маршевом участке используется инерциальная система, а на финальном — активная радиолокационная головка самонаведения.

В ракете используется вычислительный комплекс "Багет-83"

3М22 оснащена бортовым цифровым вычислительным комплексом "Багет-83", который, по данным ГУР, характерен для российских баллистических ракет.

В хвостовом отсеке расположены электрогидравлические рулевые агрегаты и аэродинамические рули.

В транспортном положении они сложены, а после выхода ракеты из контейнера раскрываются. Хвостовая часть 3М22, по информации украинской разведки, изготавливается из титана.

К производству "Циркона" привлечены 70 предприятий

Помимо технических характеристик ракеты, ГУР обнародовало информацию о 70 предприятиях, участвующих в производстве 3М22 "Циркон", её основных систем и агрегатов, корпуса, двигателей и твёрдого ракетного топлива.

Также разведка обнародовала данные о должностных лицах и сотрудниках ключевых предприятий, а также об иностранном технологическом оборудовании, которое используется в производстве российской ракеты.

В ГУР отметили, что новый раздел "Балистическое вооружение РФ" на портале War&Sanctions должен привлечь внимание международного сообщества к технологиям, которые Россия использует для ведения войны и нанесения ударов по Украине.

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