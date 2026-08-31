ГУР розкрило деталі російської балістичної ракети "Циркон": оприлюднено складові та виробників

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило нові дані про російську балістичну ракету 3М22 "Циркон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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На порталі War&Sanctions представили інтерактивну 3D-модель ракети, інформацію про її складові, підприємства-виробники, посадових осіб та іноземне обладнання, яке використовують у виробництві.

ГУР оприлюднило 3D-модель "Циркона"

У рамках серії публікацій про російське балістичне озброєння українська розвідка розкрила особливості конструкції 3М22 "Циркон".

Зокрема, оприлюднено дані про основні системи та агрегати ракети, її двигуни, корпус, систему наведення та інші складові.

За інформацією ГУР, "Циркон" спочатку створювали як зброю для кораблів і підводних човнів ВМФ Росії. Ракети призначалися для російських атомних підводних човнів та фрегатів проєкту 22350, оснащених універсальними корабельними пусковими установками 3С14.

Через проблеми із застосуванням російського флоту в Чорному морі РФ адаптувала 3М22 для запуску із берегових ракетних комплексів "Бастион-М".

Бойова частина ракети важить близько 120 кг

За даними української розвідки, бойова частина "Циркона" важить близько 120 кг.

У ГУР зазначають, що це відносно невеликий показник для найдорожчої, за оцінкою відомства, ракети серед ударних засобів РФ.

Для порівняння, бойова частина російської крилатої ракети малого класу "Бандероль" має масу близько 150 кг.

"Циркон" використовує два твердопаливні двигуни

Після виходу ракети з пускового контейнера запускається стартовий двигун. Він забезпечує набір необхідної висоти та швидкості для запуску маршового двигуна.

Після відділення стартового ступеня в роботу вступає основний маршовий двигун. Обидва двигуни, за даними ГУР, є твердопаливними.

За початкове наведення ракети на курс відповідають двигуни системи орієнтації та стабілізації. Вони розташовані на захисному обтічнику, який згодом відділяється від ракети.

Максимальна зафіксована швидкість — 6,8 Маха

Росія заявляла, що на окремих етапах польоту "Циркон" може розвивати швидкість до 9 Махів.

Водночас, за даними ГУР, наразі зафіксована максимальна швидкість 3М22 не перевищує 6,8 Маха і не підтримується протягом усього польоту.

Ракета має комбіновану систему наведення: на маршовій ділянці використовується інерціальна система, а на фінальній — активна радіолокаційна головка самонаведення.

У ракеті використовується обчислювальний комплекс "Багет-83"

3М22 оснащена бортовим цифровим обчислювальним комплексом "Багет-83", який, за даними ГУР, характерний для російських балістичних ракет.

У хвостовому відсіку розташовані електрогідравлічні рульові агрегати та аеродинамічні рулі.

У транспортному положенні вони складені, а після виходу ракети з контейнера розкриваються. Хвостова частина 3М22, за інформацією української розвідки, виготовляється з титану.

До виробництва "Циркона" залучені 70 підприємств

Окрім технічних характеристик ракети, ГУР оприлюднило інформацію про 70 підприємств, які беруть участь у виробництві 3М22 "Циркон", її основних систем та агрегатів, корпусу, двигунів і твердого ракетного палива.

Також розвідка оприлюднила дані про посадових осіб і співробітників ключових підприємств, а також про іноземне технологічне обладнання, яке використовують у виробництві російської ракети.

У ГУР зазначили, що новий розділ "Балістичне озброєння РФ" на порталі War&Sanctions має привернути увагу міжнародної спільноти до технологій, які Росія використовує для ведення війни та завдання ударів по Україні.

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