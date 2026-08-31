$20 тысяч за перевод военного в тыл: в Днепропетровской области задержали четверых подозреваемых, - Офис генпрокурора

В Днепропетровской области четырем людям было предъявлено подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за оказание влияния на решение о переводе военнослужащего в тыловую часть. За содействие в переводе требовали в общей сложности 20 тысяч долларов США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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"По данным следствия, военнослужащий — водитель-наблюдатель зенитного пулеметного отделения — вымогал у знакомой военнослужащего 16 000 долларов США за содействие в его переводе в тыловую воинскую часть в Днепре. За деньги он обещал повлиять на военных должностных лиц, которые могли принять соответствующее решение. В случае отказа от передачи средств военнослужащему угрожали негативными последствиями", — говорится в сообщении.

К схеме также был привлечен другой военнослужащий, находящийся в распоряжении командира воинской части.

Сумму взятки увеличили до 20 тысяч долларов

"В конце июня 2026 года сумму неправомерной выгоды увеличили до 20 000 долларов США. В тот же день передали 10 000 долларов США, а остальную часть договорились передать позже. Впоследствии к схеме присоединились гражданский соучастник и полковник — начальник отдела гражданско-военного сотрудничества штаба армейского корпуса ВС Украины", — сообщили в офисе генерального прокурора.

По данным следствия, полковник сообщил, что совместно с гражданским соучастником может способствовать переводу военнослужащего за 10 000 долларов США.

При этом в случае невыдачи средств военнослужащему угрожали переводом в штурмовое подразделение.

В конце августа гражданский участник схемы предоставил реквизиты электронного кошелька для перевода средств.

После поступления на него 100 долларов США он подтвердил получение денег и потребовал перечислить еще 9900 долларов.

Всех четверых задержали после получения средств

После получения средств всех четырех фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обысков правоохранители изъяли предмет неправомерной выгоды и мобильные телефоны.

Всем четырем было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения уполномоченными лицами, сопряженном с вымогательством такой выгоды, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По ходатайствам прокуроров суд избрал всем четырём подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Также прокурор готовит ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых.

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