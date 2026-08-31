$20 тисяч за переведення військового у тил: на Дніпропетровщині затримали чотирьох підозрюваних, - Офіс Генпрокурора

На Дніпропетровщині чотирьом людям повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення щодо переведення військовослужбовця до тилової частини. За сприяння у переведенні просили загалом 20 тисяч доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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"За даними слідства, військовослужбовець - водій-спостерігач зенітного кулеметного відділення - вимагав у знайомої військовослужбовця 16 000 доларів США за сприяння у його переведенні до тилової військової частини у Дніпрі. За гроші він обіцяв вплинути на військових службових осіб, які могли прийняти відповідне рішення. У разі відмови від передачі коштів військовослужбовцю погрожували негативними наслідками", - йдеться в повідомленні.

До схеми також був залучений інший військовослужбовець, який перебуває у розпорядженні командира військової частини.

Суму хабаря збільшили до $20 тисяч

"Наприкінці червня 2026 року суму неправомірної вигоди збільшили до 20 000 доларів США. Того ж дня передали 10 000 доларів США, а решту домовилися передати пізніше. Надалі до схеми долучилися цивільний співучасник та полковник - начальник відділу цивільно-військового співробітництва штабу армійського корпусу ЗС України", - розповіли в офісі Генпрокурора.

За даними слідства, полковник повідомив, що спільно з цивільним співучасником може посприяти у переведенні військовослужбовця за 10 000 доларів США.

При цьому у разі ненадання коштів військовослужбовцю погрожували переведенням до штурмового підрозділу.

Наприкінці серпня цивільний учасник схеми надав реквізити електронного гаманця для переказу коштів.

Після надходження на нього 100 доларів США він підтвердив отримання грошей та зажадав передати ще 9900 доларів.

Усіх чотирьох затримали після отримання коштів

Після отримання коштів усіх чотирьох фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили предмет неправомірної вигоди та мобільні телефони.

Усім чотирьом повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення уповноваженими особами, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчиненому групою осіб за попередньою змовою.

За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Також прокурор готує клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних.

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