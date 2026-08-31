Изъял автомобили у гражданских лиц и уехал в РФ: бывшего полицейского из Купянска подозревают в коллаборационизме
Бывшему сотруднику правоохранительных органов из Купянска заочно предъявлено подозрение в коллаборационизме. По данным следствия, во время оккупации города он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, изымал автомобили у местных жителей, патрулировал город, а во время деоккупации уехал в РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.
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Речь идет о 32-летнем мужчине, уроженце Колодязного. По данным следователей, после захвата Купянска россиянами бывший полицейский предоставил необходимые документы и подписал "трудовой договор" с псевдоорганом. Мужчину назначили "исполняющим обязанности инспектора ДПС".
"Получив удостоверение сотрудника оккупационной "полиции", он дежурил, патрулировал город, нес службу на блокпостах и оформлял документы в соответствии с законодательством государства-агрессора. Кроме того, "инспектор" непосредственно изымал транспортные средства у местных жителей, выполняя незаконные распоряжения псевдоваласти", — говорится в сообщении.
За работу на россиян мужчина получал зарплату в рублях: 45 тысяч за июнь и почти 35 тысяч за июль.
Известно, что впоследствии мужчина получил "повышение" и стал заместителем командира отдельного взвода патрульно-постовой службы в оккупационной полиции Купянска. Накануне освобождения города украинскими военными он вместе с россиянами уехал в РФ.
Бывшему полицейскому заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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