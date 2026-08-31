Вилучав авто у цивільних та виїхав до РФ: експоліцейського з Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі

Колишньому правоохоронцю з Куп'янська заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. За даними слідства, під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з окупантами, вилучав автомобілі у місцевих жителів, патрулював місто, а під час деокупації виїхав до РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про уродженця Колодязного 32-річного чоловіка. За даними слідчих, після захоплення Куп'янська росіянами колишній поліцейський надав необхідні документи та підписав "трудовий договір" із псевдоорганом. Чоловіка призначили "виконувачем обов'язків інспектора ДПС".

"Отримавши посвідчення співробітника окупаційної "поліції", він чергував, патрулював місто, ніс службу на блокпостах та оформлював документи за законодавством держави-агресора. Крім того, "інспектор" безпосередньо вилучав транспортні засоби у місцевих мешканців, виконуючи незаконні розпорядження псевдовлади", - йдеться у повідомленні.

За роботу на росіян чоловік отримував зарплату в рублях: 45 тисяч за червень і майже 35 тисяч за липень.

Відомо, що згодом чоловік отримав "підвищення" та став заступником командира окремого взводу патрульно-постової служби в окупаційній поліції Куп'янська. Напередодні звільнення міста українськими військовими він разом із росіянами виїхав до РФ.

Експоліцейському заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі. Нині вирішують питання щодо оголошення його у розшук.

Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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