Низкий уровень воды в реке Чечва вынудил Калуш перейти на ночные отключения воды

Город Калуш в Ивано-Франковской области с 31 августа временно меняет режим водоснабжения из-за маловодья на реке Чечва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Калушского городского совета.

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Воду будут отключать ежедневно ночью

КП "Калушская энергетическая компания" вводит ночные отключения воды, чтобы рационально использовать имеющиеся ресурсы.

Воду в городе будут отключать ежедневно с 23:30 до 05:30.

Такой график будет действовать временно. Ограничения продлятся до улучшения ситуации и восстановления уровня воды в реке Чечва.

Уровень воды в Чечке снизился

Причиной изменений в водоснабжении стало маловодье реки Чечва, которая является важным источником воды для Калуша.

Чечва берет начало в Горганах и протекает по территории Ивано-Франковской области. Длина реки составляет 52 километра.