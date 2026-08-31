Низкий уровень воды в реке Чечва вынудил Калуш перейти на ночные отключения воды
Город Калуш в Ивано-Франковской области с 31 августа временно меняет режим водоснабжения из-за маловодья на реке Чечва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Калушского городского совета.
Воду будут отключать ежедневно ночью
КП "Калушская энергетическая компания" вводит ночные отключения воды, чтобы рационально использовать имеющиеся ресурсы.
Воду в городе будут отключать ежедневно с 23:30 до 05:30.
Такой график будет действовать временно. Ограничения продлятся до улучшения ситуации и восстановления уровня воды в реке Чечва.
Уровень воды в Чечке снизился
Причиной изменений в водоснабжении стало маловодье реки Чечва, которая является важным источником воды для Калуша.
Чечва берет начало в Горганах и протекает по территории Ивано-Франковской области. Длина реки составляет 52 километра.
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