Маловоддя річки Чечва змусило Калуш перейти на нічні відключення води

Калуш на Івано-Франківщині з 31 серпня тимчасово змінює режим водопостачання через маловоддя річки Чечва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Калуської міської ради.

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Воду вимикатимуть щодня вночі

КП "Калуська енергетична компанія" запроваджує нічні відключення води, щоб раціонально використовувати наявні ресурси.

Воду в місті вимикатимуть щодня з 23:30 до 05:30.

Такий графік діятиме тимчасово. Обмеження триватимуть до покращення ситуації та відновлення рівня води у річці Чечва.

Рівень води у Чечві знизився

Причиною змін у водопостачанні стало маловоддя річки Чечва, яка є важливим джерелом води для Калуша.

Чечва бере початок у Ґорґанах і протікає територією Івано-Франківської області. Довжина річки становить 52 кілометри.