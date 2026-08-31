Маловоддя річки Чечва змусило Калуш перейти на нічні відключення води
Калуш на Івано-Франківщині з 31 серпня тимчасово змінює режим водопостачання через маловоддя річки Чечва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Калуської міської ради.
Воду вимикатимуть щодня вночі
КП "Калуська енергетична компанія" запроваджує нічні відключення води, щоб раціонально використовувати наявні ресурси.
Воду в місті вимикатимуть щодня з 23:30 до 05:30.
Такий графік діятиме тимчасово. Обмеження триватимуть до покращення ситуації та відновлення рівня води у річці Чечва.
Рівень води у Чечві знизився
Причиною змін у водопостачанні стало маловоддя річки Чечва, яка є важливим джерелом води для Калуша.
Чечва бере початок у Ґорґанах і протікає територією Івано-Франківської області. Довжина річки становить 52 кілометри.
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