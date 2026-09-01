210 боев за сутки: на Покровском направлении отражено 45 атак врага, - Генштаб

Российские войска за сутки совершили 210 боевых атак, нанесли 93 авиаудара и задействовали 10 947 дронов-камикадзе. Больше всего штурмов произошло на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанес 93 авиаудара, в ходе которых сбросил 319 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 947 дронов-камикадзе и осуществили 2872 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Малая Корчаковка, Яструбщина, Писаревка, Кучеровка, Уланово и Бачевск. Кроме того, авиационному удару подвергся район населенного пункта Коренок.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 16 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Волчанских Хуторов, а также в направлениях Чугуновки, Хатнего, Малой Волчьей, Довгенького и Охримовки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Глушковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в районах Дибровы и Ставков, а также в направлениях Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил две штурмовые атаки в районе Озерного и в направлении Кривой Луки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении зафиксировано 20 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Новоселовки и Павловки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 45 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки и Удачного, а также осуществлял штурмы в направлениях Софиевки, Вольного, Кучерова Яра, Дорожного, Степей, Шевченко, Васильевки, Муравки, Новопавловки, Анновки и Доброполья.

На Александровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях Косовцево, Воздвижевки и Цветкового.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперёд в направлении Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, одну артиллерийскую систему, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и один узел связи.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1440 человек. Также были уничтожены четыре танка, две боевые бронированные машины, 71 артиллерийская система, 10 наземных робототехнических комплексов, 1775 беспилотных летательных аппаратов, 412 единиц автомобильной, две единицы специальной техники и одна тяжелая огнеметная система противника.

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