Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 489 640 человек (+1 440 за сутки), 12 320 танков, 48 954 артиллерийских системы, 25 257 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 489 640 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 489 640 (+1 440) человек (раненых и уничтоженных)
- танков – 12 320 (+4) шт.
- боевых бронированных машин – 25 257 (+2) шт.
- артиллерийских систем – 48 954 (+71) шт.
- РСЗО – 2 079 (+0) шт.
- средства ПВО – 1 597 (+0) шт.
- самолетов – 440 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 452 (+10) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775) шт.
- крылатые ракеты – 5 060 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 142 332 (+412) шт.
- специальная техника – 4 623 (+2) ед.
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