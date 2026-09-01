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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 489 640 человек (+1 440 за сутки), 12 320 танков, 48 954 артиллерийских системы, 25 257 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 489 640 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 489 640 (+1 440) человек (раненых и уничтоженных)
  • танков – 12 320 (+4) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 257 (+2) шт.
  • артиллерийских систем – 48 954 (+71) шт.
  • РСЗО – 2 079 (+0) шт.
  • средства ПВО – 1 597 (+0) шт.
  • самолетов – 440 (+0) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 452 (+10) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 492 177 (+1 775) шт.
  • крылатые ракеты – 5 060 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 142 332 (+412) шт.
  • специальная техника – 4 623 (+2) ед.

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Потери противника по состоянию на 1 сентября

Автор: 

армия РФ (24091) Генштаб ВС (8684) ликвидация (4546) уничтожение (10646)
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