Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 489 640 осіб (+1 440 за добу), 12 320 танків, 48 954 артсистеми, 25 257 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 489 640 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 489 640 (+1 440) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 320 (+4) од.

бойових броньованих машин – 25 257 (+2) од.

артилерійських систем – 48 954 (+71) од.

РСЗВ – 2 079 (+0) од.

засоби ППО – 1 597 (+0) од.

літаків – 440 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 492 177 (+1 775) од.

крилаті ракети – 5 060 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 142 332 (+412) од.

спеціальна техніка – 4 623 (+2) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти винищувачів МіГ-29 бомбами GBU-39 завдали ударів по позиціях окупантів. ВIДЕО