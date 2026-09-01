Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 489 640 осіб (+1 440 за добу), 12 320 танків, 48 954 артсистеми, 25 257 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 489 640 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 489 640 (+1 440) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 320 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 25 257 (+2) од.
- артилерійських систем – 48 954 (+71) од.
- РСЗВ – 2 079 (+0) од.
- засоби ППО – 1 597 (+0) од.
- літаків – 440 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 492 177 (+1 775) од.
- крилаті ракети – 5 060 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 142 332 (+412) од.
- спеціальна техніка – 4 623 (+2) од.
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