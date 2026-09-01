Обновление "Резерв+" уже доступно всем пользователям, - Минобороны

Обновление "Резерв+" уже доступно на iOS и Android. Из-за повышенной нагрузки у пользователей могут возникнуть временные проблемы с работой приложения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Минобороны Украины.

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Утром 1 сентября пользователи сообщили о сбое в работе приложения "Резерв+". В частности, отмечали, что приложение не обновляется и не загружается.

Впоследствии в Минобороны сообщили, что обновление "Резерв+" уже доступно всем пользователям.

"Сегодня утром часть пользователей получила уведомление о необходимости обновить "Резерв+". Обновление уже доступно на iOS и Android", — говорится в сообщении.

Возможны перебои в работе

В ведомстве отметили, что из-за повышенной нагрузки могут временно возникать сложности с авторизацией или использованием отдельных функций. Если это произошло, подождите немного и повторите попытку.

"Ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время. Приносим извинения за неудобства", — говорится в сообщении.

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