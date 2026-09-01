Оновлення Резерв+ уже доступне всім користувачам, - Міноборони
Оновлення "Резерв+" уже доступне на iOS та Android. Через підвищене навантаження користувачі можуть мати тимчасові труднощі з роботою застосунку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони України.
Зранку 1 вересня користувачі повідомили про збій у роботі застосунку "Резерв+". Зокрема зазначали, що застосунок не оновлюється та не завантажується.
Згодом у Міноборони повідомили, що оновлення Резерв+ уже доступне всім користувачам.
"Сьогодні вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити Резерв+. Оновлення вже доступне на iOS та Android", - йдеться в повідомленні.
Можуть бути перебої у роботі
У відомстві зазначили, що через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій. Якщо це сталося, зачекайте трохи й повторіть спробу.
"Ситуація має стабілізуватися найближчим часом. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
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