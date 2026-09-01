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Оновлення Резерв+ уже доступне всім користувачам, - Міноборони

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Оновлення "Резерв+" уже доступне на iOS та Android. Через підвищене навантаження користувачі можуть мати тимчасові труднощі з роботою застосунку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони України.

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Зранку 1 вересня користувачі повідомили про збій у роботі застосунку "Резерв+". Зокрема зазначали, що  застосунок не оновлюється та не завантажується.

Згодом у Міноборони повідомили, що оновлення Резерв+ уже доступне всім користувачам.

"Сьогодні вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити Резерв+. Оновлення вже доступне на iOS та Android", - йдеться в повідомленні.

Можуть бути перебої у роботі

У відомстві зазначили, що через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій. Якщо це сталося, зачекайте трохи й повторіть спробу.

"Ситуація має стабілізуватися найближчим часом. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.

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