Россия атаковала энергетику пяти областей: в Киевской, Донецкой, Сумской, Одесской и Харьковской областях – новые отключения электроэнергии

В результате российских ракетных и дронных ударов по состоянию на утро 1 сентября произошли новые отключения электроэнергии сразу в пяти областях Украины - Киевской, Донецкой, Сумской, Одесской и Харьковской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укрэнерго".

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Энергетики восстанавливают поврежденные сети

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В то же время в Сумской области проблемы с электроснабжением усугубила непогода. Из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались 188 населенных пунктов области.

Потребление электроэнергии выросло на 6,7%

Утром 1 сентября уровень потребления электроэнергии был на 6,7% выше, чем накануне.

В "Укрэнерго" объяснили это облачной и дождливой погодой на значительной части территории страны. В таких условиях бытовые солнечные электростанции производят меньше электроэнергии, поэтому потребители берут больше мощности из общей сети.

"Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня следует перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций — с 10:00 до 16:00", — призвали в "Укрэнерго".

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