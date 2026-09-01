Росія атакувала енергетику п’яти областей: на Київщині, Донеччині, Сумщині, Одещині та Харківщині - нові знеструмлення

Унаслідок російських ракетних і дронових ударів станом на ранок 1 вересня виникли нові знеструмлення одразу у п’яти областях України – Київській, Донецькій, Сумській, Одеській та Харківській.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Укренерго".

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Енергетики відновлюють пошкоджені мережі

Аварійно-відновлювальні роботи вже проводять усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Водночас на Сумщині проблеми з електропостачанням посилила негода. Через несприятливі погодні умови знеструмленими залишилися 188 населених пунктів області.

Споживання електроенергії зросло на 6,7%

Вранці 1 вересня рівень споживання електроенергії був на 6,7% вищим, ніж попереднього дня.

В "Укренерго" пояснили це хмарною та дощовою погодою на значній частині території країни. За таких умов побутові сонячні електростанції виробляють менше електроенергії, тому споживачі беруть більше потужності із загальної мережі.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00", – закликали в "Укренерго".

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