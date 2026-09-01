Действия России в европейских странах уже перешли грань классических гибридных атак и превратились в прямые агрессивные действия. Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу необходимо срочно пересмотреть подходы к собственной безопасности и пересмотреть условия реагирования на такие угрозы.

Об этом заявила председатель комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам немецкой политика, с момента предыдущей встречи по вопросам безопасности на Кипре ситуация существенно ухудшилась. Она подчеркнула, что Европа сталкивается не просто со скрытым влиянием, а с фактическими атаками, на которые нужен совместный и решительный ответ.

Угроза касается не только инцидентов с дронами или падения ракет в приграничных странах. Сознательное использование миграционных волн является прямой попыткой дестабилизировать континент.

Европарламент тесно сотрудничает с Еврокомиссией по инициативам в сфере безопасности - в частности, по созданию "военного Шенгена" и улучшению военной мобильности. Однако ключевым препятствием остается Совет ЕС, где отдельные страны-члены систематически блокируют решения.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Европа стремится к миру, однако предотвратить масштабный конфликт можно лишь путем демонстрации силы и высокой готовности к самообороне - поскольку это "единственное, что понимает Путин".

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