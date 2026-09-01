Росія здійснює проти ЄС не гібридні, а фактичні атаки - євродепутатка Штрак-Циммерманн

Дії Росії в європейських країнах уже перетнули межу класичних гібридних атак і перетворилися на прямі агресивні випадки. Північноатлантичному альянсу та Європейському Союзу необхідно терміново переглянути підходи до власної безпеки та перевизначити умови реагування на такі загрози.

Про це заявила голова комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами німецької політикині, з моменту попередньої безпекової зустрічі на Кіпрі ситуація суттєво погіршилася. Вона наголосила, що Європа стикається не просто із прихованим впливом, а з фактичними атаками, на які потрібна спільна та рішуча відповідь.

Загроза стосується не лише інцидентів із дронами чи падінням ракет у прикордонних країнах. Свідоме використання міграційних хвиль є прямою спробою дестабілізувати континент.

Європарламент тісно співпрацює з Єврокомісією щодо ініціатив у сфері безпеки - зокрема створення "військового Шенгену" та покращення військової мобільності. Однак ключовою перешкодою залишається Рада ЄС, де окремі країни-члени систематично блокують рішення.

Штрак-Циммерманн підкреслила, що Європа прагне миру, однак запобігти масштабному конфлікту можна лише через демонстрацію сили та високу готовність до самозахисту - оскільки це "єдине, що розуміє Путін".

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