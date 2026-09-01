РФ атаковала склады на Киевщине: после удара вспыхнул пожар, — ОВА

Вечером 1 сентября Россия вновь нанесла удар по Киевской области с помощью беспилотников. Вследствие удара в Броварском районе пострадала женщина, а в Бучанском районе были повреждены складские помещения, где после атаки возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

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Последствия атаки на Киевскую область

"Враг не прекращает терроризировать Киевскую область. Атаки БПЛА продолжаются уже шестые сутки", — отметил он.

В Броварском районе пострадала женщина 1971 года рождения. Она получила ранение в бедро. Пострадавшую госпитализировали в местную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в районе поврежден частный дом. Информацию о масштабах повреждений уточняют.

В Бучанском районе повреждены складские помещения. После атаки там вспыхнул пожар. Сейчас спасатели работают на месте и ликвидируют возгорание.

"Находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги, берегите себя и своих близких", — написал Ткаченко.

Ранее сообщалось, что после российской атаки на складские помещения в селе Милая Киевской области саперы продолжают разминирование значительной территории. Ориентировочная площадь загрязнения взрывоопасными предметами составляет 287,62 га, из которых по состоянию на 1 сентября обследовали 116,41 га.

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