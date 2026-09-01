РФ атакувала склади на Київщині: після удару спалахнула пожежа, - ОВА
Увечері 1 вересня Росія знову атакувала Київщину безпілотниками. Унаслідок удару в Броварському районі постраждала жінка, а в Бучанському районі пошкоджені складські приміщення, де після атаки виникла пожежа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі очільника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.
Наслідки атаки на Київщину
"Ворог не припиняє тероризувати Київщину. Атаки БПЛА тривають уже шосту добу", - зазначив він.
У Броварському районі постраждала жінка 1971 року народження. Вона дістала поранення стегна. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.
Також у районі пошкоджено приватний будинок. Інформацію про масштаби пошкоджень уточнюють.
У Бучанському районі пошкоджені складські приміщення. Після атаки там спалахнула пожежа. Наразі рятувальники працюють на місці та ліквідовують займання.
"Перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких", - написав Ткаченко.
Раніше повідомлялося, що після російської атаки на складські приміщення у селі Мила на Київщині сапери продовжують розмінування значної території. Орієнтовна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 287,62 га, з яких станом на 1 вересня обстежили 116,41 га.
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