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Новости Санкции против России
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ФИБА отменила индивидуальные ограничения для российских и белорусских баскетболистов

БА отменила ограничения для российских и белорусских баскетболистов

Международная федерация баскетбола отменила индивидуальные ограничения для российских и белорусских игроков, тренеров и официальных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу ФИБА.

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Решение было принято 1 сентября во время заседания исполнительного комитета.

Организация разрешила российским и белорусским баскетболистам участвовать во всех своих соревнованиях. Ограничения также сняты для тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3x3.

"Что касается участия отдельных лиц, ФИБА отменяет ограничения в отношении всех игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3x3", — говорится в заявлении федерации.

В ФИБА отметили, что российские и белорусские игроки могут участвовать во всех соревнованиях организации. Официальные лица также могут быть назначены для участия в турнирах с немедленным вступлением решения в силу.

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Ранее Международная федерация хоккея рассматривала вопрос о снятии санкций с России. При этом российские команды остались под запретом на сезон 2026/27. Отдельно будет рассматриваться вопрос о женской сборной России.

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россия (89393) санкции (12531) спорт (2605) баскетбол (103)
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Топ комментарии
+11
Чим більше кацап бомбить Україну, тим більші поступки для кацапів і їх шавок бульбашів.
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02.09.2026 04:00 Ответить
+9
Масова засвітка під@рських консервів.
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02.09.2026 03:09 Ответить
+7
Надо сообщать имена всех коррупционеров этих федераций.
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02.09.2026 02:51 Ответить

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