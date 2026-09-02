ФИБА отменила индивидуальные ограничения для российских и белорусских баскетболистов
Международная федерация баскетбола отменила индивидуальные ограничения для российских и белорусских игроков, тренеров и официальных лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу ФИБА.
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Решение было принято 1 сентября во время заседания исполнительного комитета.
Организация разрешила российским и белорусским баскетболистам участвовать во всех своих соревнованиях. Ограничения также сняты для тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3x3.
"Что касается участия отдельных лиц, ФИБА отменяет ограничения в отношении всех игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц в баскетболе и баскетболе 3x3", — говорится в заявлении федерации.
В ФИБА отметили, что российские и белорусские игроки могут участвовать во всех соревнованиях организации. Официальные лица также могут быть назначены для участия в турнирах с немедленным вступлением решения в силу.
Ранее Международная федерация хоккея рассматривала вопрос о снятии санкций с России. При этом российские команды остались под запретом на сезон 2026/27. Отдельно будет рассматриваться вопрос о женской сборной России.
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