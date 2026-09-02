ФІБА скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських баскетболістів

Міжнародна федерація баскетболу скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських гравців, тренерів та офіційних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ФІБА.

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Росіяни та білоруси знову зможуть грати під егідою ФІБА

Рішення ухвалили 1 вересня під час засідання виконавчого комітету.

Організація дозволила російським і білоруським баскетболістам брати участь у всіх своїх змаганнях. Обмеження також скасували для тренерів, суддів, комісарів та інших офіційних осіб у баскетболі та баскетболі 3x3.

"Щодо участі окремих осіб ФІБА скасовує обмеження щодо всіх гравців, тренерів, суддів, комісарів та інших офіційних осіб у баскетболі та баскетболі 3x3", – йдеться у заяві федерації.

У ФІБА зазначили, що російські та білоруські гравці можуть брати участь у всіх змаганнях організації. Офіційні особи також можуть бути призначені для участі в турнірах із негайним набуттям чинності рішення.

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Раніше Міжнародна федерація хокею розглядала питання про зняття санкцій із Росії. Водночас російські команди залишилися під забороною на сезон 2026/27. Окремо розглядатимуть питання жіночої збірної Росії.