ФІБА скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських баскетболістів
Міжнародна федерація баскетболу скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських гравців, тренерів та офіційних осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ФІБА.
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Рішення ухвалили 1 вересня під час засідання виконавчого комітету.
Організація дозволила російським і білоруським баскетболістам брати участь у всіх своїх змаганнях. Обмеження також скасували для тренерів, суддів, комісарів та інших офіційних осіб у баскетболі та баскетболі 3x3.
"Щодо участі окремих осіб ФІБА скасовує обмеження щодо всіх гравців, тренерів, суддів, комісарів та інших офіційних осіб у баскетболі та баскетболі 3x3", – йдеться у заяві федерації.
У ФІБА зазначили, що російські та білоруські гравці можуть брати участь у всіх змаганнях організації. Офіційні особи також можуть бути призначені для участі в турнірах із негайним набуттям чинності рішення.
Раніше Міжнародна федерація хокею розглядала питання про зняття санкцій із Росії. Водночас російські команди залишилися під забороною на сезон 2026/27. Окремо розглядатимуть питання жіночої збірної Росії.
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