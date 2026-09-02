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Массированная атака РФ на Одессу: в городе остановился электротранспорт
Из-за ночной массированной атаки РФ на Одессу в городе временно не курсирует электротранспорт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского горсовета.
Что говорят в горсовете?
"Уважаемые пассажиры! Городской электротранспорт временно не курсирует. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты атаковали Одессу "Бандеролями" и КАБами: разрушены дома, среди пострадавших - дети.
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