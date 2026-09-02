Массированная атака РФ на Одессу: в городе остановился электротранспорт

Из-за ночной массированной атаки РФ на Одессу в городе временно не курсирует электротранспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского горсовета.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят в горсовете?

"Уважаемые пассажиры! Городской электротранспорт временно не курсирует. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия массированно атаковала Одессу: горели грузовики, есть перебои с электроснабжением. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты атаковали Одессу "Бандеролями" и КАБами: разрушены дома, среди пострадавших - дети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Одессу: повреждены инфраструктура, школа и многоэтажка (обновлено). ФОТОрепортаж