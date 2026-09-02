РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17307 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы
2 149 6

Массированная атака РФ на Одессу: в городе остановился электротранспорт

трамвай

Из-за ночной массированной атаки РФ на Одессу в городе временно не курсирует электротранспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского горсовета.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят в горсовете?

"Уважаемые пассажиры! Городской электротранспорт временно не курсирует. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок. О возобновлении движения сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия массированно атаковала Одессу: горели грузовики, есть перебои с электроснабжением. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что рашисты атаковали Одессу "Бандеролями" и КАБами: разрушены дома, среди пострадавших - дети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Одессу: повреждены инфраструктура, школа и многоэтажка (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (35176) Одесса (8457) Одесская область (4720) транспорт (1806) Одесский район (755)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 