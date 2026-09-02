Масована атака РФ на Одесу: у місті зупинився електротранспорт

Через нічну масовану атаку РФ на Одесу у місті тимчасово не курсує електротранспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеської міськради.

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Що кажуть у міськраді?

"Шановні пасажири! Міський електротранспорт тимчасово не курсує. Просимо враховувати цю інформацію під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Одесу "Бандеролями" та КАБами: зруйновано будинки, серед постраждалих - діти.

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