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Масована атака РФ на Одесу: у місті зупинився електротранспорт
Через нічну масовану атаку РФ на Одесу у місті тимчасово не курсує електротранспорт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеської міськради.
Що кажуть у міськраді?
"Шановні пасажири! Міський електротранспорт тимчасово не курсує. Просимо враховувати цю інформацію під час планування поїздок. Про відновлення руху повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти атакували Одесу "Бандеролями" та КАБами: зруйновано будинки, серед постраждалих - діти.
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