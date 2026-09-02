На Ривненщине мужчина с помощью ChatGPT подделал справку МСЭК и пытался получить отсрочку
Сарненский районный суд признал жителя Ривненской области виновным в подделке и использовании поддельного документа.
Мужчина хотел использовать поддельную справку для получения отсрочки от мобилизации, сообщает Цензор.НЕТ.
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Как установил суд, мужчина с помощью ChatGPT и графического редактора создал поддельную справку МСЭК.
В документе указывалось, что его жене якобы присвоили II группу инвалидности на бессрочный срок.
После этого мужчина распечатал документ дома и 17 февраля 2026 года подал заявление на получение отсрочки в ЦНАП Сарненского городского совета, приложив копию поддельной справки.
Обвиняемый признал свою вину. Суд учел его раскаяние, активное содействие раскрытию правонарушения и отсутствие предыдущих судимостей.
В результате мужчине назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.
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