На Ривненщине мужчина с помощью ChatGPT подделал справку МСЭК и пытался получить отсрочку

Сарненский районный суд признал жителя Ривненской области виновным в подделке и использовании поддельного документа.

Мужчина хотел использовать поддельную справку для получения отсрочки от мобилизации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как установил суд, мужчина с помощью ChatGPT и графического редактора создал поддельную справку МСЭК.

В документе указывалось, что его жене якобы присвоили II группу инвалидности на бессрочный срок.

После этого мужчина распечатал документ дома и 17 февраля 2026 года подал заявление на получение отсрочки в ЦНАП Сарненского городского совета, приложив копию поддельной справки.

Обвиняемый признал свою вину. Суд учел его раскаяние, активное содействие раскрытию правонарушения и отсутствие предыдущих судимостей.

В результате мужчине назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

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