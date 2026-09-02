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Новости Отсрочка от мобилизации
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На Ривненщине мужчина с помощью ChatGPT подделал справку МСЭК и пытался получить отсрочку

Сгенерировал справку МСЭК с помощью ИИ: мужчину оштрафовали в Ровенской области

Сарненский районный суд признал жителя Ривненской области виновным в подделке и использовании поддельного документа.

Мужчина хотел использовать поддельную справку для получения отсрочки от мобилизации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Как установил суд, мужчина с помощью ChatGPT и графического редактора создал поддельную справку МСЭК.

В документе указывалось, что его жене якобы присвоили II группу инвалидности на бессрочный срок.

После этого мужчина распечатал документ дома и 17 февраля 2026 года подал заявление на получение отсрочки в ЦНАП Сарненского городского совета, приложив копию поддельной справки.

Обвиняемый признал свою вину. Суд учел его раскаяние, активное содействие раскрытию правонарушения и отсутствие предыдущих судимостей.

В результате мужчине назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. 

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Автор: 

искусственный интеллект (93) МСЭК (99) Ровенская область (1426)
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Топ комментарии
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Абсолютно вірно. Після встановлення інвалідності, копія висновку команди оцінювання ( а не покійного МСЕК), автоматом йде в електронну систему пенсійного фонду. Цього дурника розкрили миттєво
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02.09.2026 10:16 Ответить
+2
Навіть не здогадався б що чат gpt вареним яйцем печатки вже може перекатувати на інший документ.
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02.09.2026 10:07 Ответить
+2
Я работаю в этой системе, ее обойти невозможно. Был недавно конфликт с пренсионным фондом по поводу выплат моему пациенту-инвалиду. Реальному а не фейковому. Такие спецы на государственных деньгах сидят, что вы даже не представляете. Тут палево даже без ИИ, изначально на уровне идеи
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02.09.2026 10:57 Ответить

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