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Новини Відстрочка від мобілізації
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На Рівненщині чоловік за допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК і намагався отримати відстрочку

Згенерував довідку МСЕК через ШІ: чоловіка оштрафували на Рівненщині

Сарненський районний суд визнав винним жителя Рівненщини у підробленні та використанні підробленого документа.

Чоловік хотів використати фальшиву довідку для отримання відстрочки від мобілізації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як встановив суд, чоловік за допомогою ChatGPT та графічного редактора створив підроблену довідку МСЕК.

У документі зазначалося, що його дружині нібито встановили ІІ групу інвалідності безстроково.

Після цього чоловік роздрукував документ удома та 17 лютого 2026 року подав заяву на отримання відстрочки до ЦНАПу Сарненської міської ради, додавши копію підробленої довідки.

Обвинувачений визнав свою вину. Суд врахував його каяття, активне сприяння розкриттю правопорушення та відсутність попередніх судимостей.

У результаті чоловікові призначили 17 тисяч гривень штрафу. 

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Автор: 

ШІ (239) МСЕК (110) Рівненська область (1204)
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Топ коментарі
+3
Абсолютно вірно. Після встановлення інвалідності, копія висновку команди оцінювання ( а не покійного МСЕК), автоматом йде в електронну систему пенсійного фонду. Цього дурника розкрили миттєво
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02.09.2026 10:16 Відповісти
+2
Я работаю в этой системе, ее обойти невозможно. Был недавно конфликт с пренсионным фондом по поводу выплат моему пациенту-инвалиду. Реальному а не фейковому. Такие спецы на государственных деньгах сидят, что вы даже не представляете. Тут палево даже без ИИ, изначально на уровне идеи
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02.09.2026 10:57 Відповісти
+1
Навіть не здогадався б що чат gpt вареним яйцем печатки вже може перекатувати на інший документ.
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02.09.2026 10:07 Відповісти

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