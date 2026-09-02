На Рівненщині чоловік за допомогою ChatGPT підробив довідку МСЕК і намагався отримати відстрочку

Сарненський районний суд визнав винним жителя Рівненщини у підробленні та використанні підробленого документа.

Чоловік хотів використати фальшиву довідку для отримання відстрочки від мобілізації, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як встановив суд, чоловік за допомогою ChatGPT та графічного редактора створив підроблену довідку МСЕК.

У документі зазначалося, що його дружині нібито встановили ІІ групу інвалідності безстроково.

Після цього чоловік роздрукував документ удома та 17 лютого 2026 року подав заяву на отримання відстрочки до ЦНАПу Сарненської міської ради, додавши копію підробленої довідки.

Обвинувачений визнав свою вину. Суд врахував його каяття, активне сприяння розкриттю правопорушення та відсутність попередніх судимостей.

У результаті чоловікові призначили 17 тисяч гривень штрафу.

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