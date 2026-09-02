Угрозы Путина свидетельствуют о том, что Россию пугают эффективные действия Украины, - ЦПД

В Центре по противодействию дезинформации Совета национальной безопасности и обороны прокомментировали последние заявления Владимира Путина по поводу Украины, в частности относительно закрытия воздушного пространства над Россией.

Отмечается, что Путин, комментируя объявленное закрытие воздушного пространства над РФ, назвал это "заявкой на государственный терроризм" и, как обычно, разразился угрозами, передает Цензор.НЕТ.

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"Обвинения Путина в адрес Украины в "государственном терроризме" — это очередная попытка российского диктатора переложить ответственность за собственные преступления на жертву агрессии", — говорится в сообщении ЦПД.

"Подобные упреки со стороны лидера российского государства, которое уже давно фактически является террористической организацией, крайне циничны. Государство, которое само развязало эту войну, ежедневно осуществляет террор против мирных украинцев и уничтожает города, вновь пытается выдавать себя за "жертву"", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что "риторика Путина – это классический прием "зеркальной" пропаганды, к которому постоянно прибегает Кремль. Его цель – размыть само понятие терроризма, обвинив оппонентов в собственных преступлениях".

"Угрозы Путина также разоблачают реальное положение дел: Россию пугают эффективные действия Украины. Когда российские власти теряют чувство безопасности на собственной территории, их первая реакция — это нервная агрессия", — резюмировали в ЦПД.

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