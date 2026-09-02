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Погрози Путіна свідчать, що Росію лякають ефективні дії України, - ЦПД

Погрози Путіна свідчать, що Росію лякають ефективні дії України

У Центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони прокоментували останні заяви Володимира Путіна щодо України, зокрема стосовно закриття неба над Росією.

Зазначається, що Путін, коментуючи анонсоване закриття неба над РФ, назвав це "заявкою на державний тероризм" і традиційно вибухнув погрозами, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Звинувачення Путіна на адресу України в "державному тероризмі" – це чергова спроба російського диктатора перекласти відповідальність за власні злочини на жертву агресії", – йдеться у повідомленні ЦПД.

"Подібні закиди від лідера російської держави, яка вже давно фактично є терористичною організацією, вкрай цинічні. Держава, яка сама розв’язала цю війну, щодня здійснює терор проти цивільних українців та нищить міста, знову намагається вдавати із себе "жертву"", – наголошується у повідомленні.

Зазначається, що "риторика Путіна – це класичний прийом "дзеркальної" пропаганди, якою постійно послуговується Кремль. Його мета - розмити саме поняття тероризму, звинувативши опонентів у власних злочинах".

"Погрози Путіна також викривають реальний стан речей: Росію лякають ефективні кроки України. Коли російська влада втрачає відчуття безпеки на власній території, її перша реакція - це нервова агресія", - резюмували у ЦПД.

Також читайте: YouTube заблокував в Україні канали російського пропагандистського мультсеріалу "Маша та Ведмідь"

Автор: 

путін володимир (13580) ЦПД (284) війна в Україні (9122)
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Топ коментарі
+7
}{уйло грозит и бьёт, пусть тупо и неточно. Янелох киздит и не бьёт. Так кто бОльший враг?
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02.09.2026 13:19 Відповісти
+7
ЦПД, ви що накурились чи накололися? В нас спецслужби гризуться, продуктові і військові склади знищуються ракетами, ворожа агентура налякана. Де ви ті ефективні дії бачили проти ворога?
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02.09.2026 13:28 Відповісти
+1
А де путлєр відійшов від своєї мети?
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02.09.2026 13:21 Відповісти

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