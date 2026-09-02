Российские ДРГ не проявляют значительной активности на границе, - Демченко

На границе Украины с Россией в настоящее время не наблюдается значительной активности российских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

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"В целом активность вражеских диверсионно-разведывательных групп, как и раньше, невысока, в то же время противник полностью не отказывается от применения таких групп, и угроза от действий диверсантов сохраняется. В последнее время можно отметить, что периодически попытки действий вражеских диверсионно-разведывательных групп наблюдались в пределах Сумской области", — сказал пресс-секретарь.

Он отметил: если в целом говорить о границах Сумской и Харьковской областей, то в основном противник уже длительное время использует именно пехотные группы, пытаясь расширить границы своего контроля, то есть предпринимая попытки продвижения вглубь территории Украины, но существенных успехов, к счастью, благодаря стойкости и мужеству всех украинских воинов противник достичь не может.

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