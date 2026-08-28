ГПСУ не фиксирует наращивание войск Беларуси у границы с Украиной, но угроза сохраняется, - Демченко
Украинские пограничники пока не фиксируют значительного наращивания белорусских войск непосредственно у государственной границы. В то же время ситуацию отслеживают и в глубине Беларуси, поскольку потенциальная угроза с этого направления сохраняется.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Наращивания сил у границы не наблюдается
По словам Демченко, непосредственно вдоль украинско-белорусской границы изменений, свидетельствовавших бы об усилении военной группировки Беларуси, пока нет.
"В целом в непосредственной близости от нашей границы, а также непосредственно по линии государственного рубежа какого-либо значимого наращивания своих сил на территории Беларуси не отмечается", - сказал представитель ГПСУ.
В то же время Украина следит не только за приграничными районами. Разведка отслеживает ситуацию и в глубине белорусской территории, а полученную информацию передает органам военного управления.
В случае изменения обстановки эти данные должны использоваться для принятия решений об усилении соответствующих направлений.
Угроза со стороны Беларуси сохраняется
Несмотря на отсутствие признаков наращивания войск у границы, в ГПСУ подчеркивают: считать белорусское направление безопасным нельзя из-за продолжающейся поддержки Минска со стороны России.
"Угроза со стороны Беларуси никуда не исчезает. Все это будет продолжаться до тех пор, пока Беларусь не перестанет поддерживать Россию", — подчеркнул Демченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль