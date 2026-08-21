РФ пытается еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины, - ГПСУ

Россия продолжает оказывать давление на Беларусь с целью более активного вовлечения её в войну. Наращивания войск у границы с Украиной не фиксируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"В целом по линии границы мы никаких изменений не фиксируем. Конечно, угроза со стороны Беларуси остается, но наращивания или формирования каких-либо ударных группировок в направлении нашей границы нет", - сказал Демченко.

Давление на Беларусь и укрепление границы

По его словам, Россия продолжает оказывать давление на Беларусь с целью ее более активного вовлечения в войну против Украины, а на территории Беларуси присутствуют военные и инфраструктурные объекты.

В то же время Украина удерживает сильные оборонительные позиции вдоль всей протяженности границы с Беларусью, чтобы противодействовать возможным угрозам, подчеркнул представитель ГПСУ.

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