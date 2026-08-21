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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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РФ намагається більше втягнути Білорусь у війну проти України, - ДПСУ

Росія тисне на Білорусь, аби втягнути її у війну проти України

Росія продовжує тиск на Білорусь задля її активнішого залучення до війни. Нарощування військ біля кордону України не фіксують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"В цілому по лінії кордону ми ніяких змін не фіксуємо. Звісно, що загроза з боку Білорусі залишається, але нарощення або формування якихось ударних угруповань по напрямку нашого кордону немає", - сказав Демченко.

Тиск на Білорусь та укріплення кордону

За його словами, Росія продовжує чинити тиск на Білорусь з метою її активнішого залучення до війни проти України, а на території Білорусі присутні військові та інфраструктурні об’єкти.

Водночас Україна утримує сильні оборонні позиції вздовж усієї протяжності кордону з Білоруссю, щоб протидіяти можливим загрозам, наголосив речник ДПСУ.

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Автор: 

Білорусь (6829) ДПСУ Держприкордонслужба (6431) кордон (4087) росія (47438)
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