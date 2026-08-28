ДПСУ не фіксує нарощування військ Білорусі біля кордону України, але загроза зберігається, - Демченко

Українські прикордонники наразі не фіксують суттєвого нарощування білоруських військ безпосередньо біля державного кордону. Водночас ситуацію відстежують і вглибині Білорусі, оскільки потенційна загроза з цього напрямку залишається.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це журналістам заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Нарощування сил біля кордону не спостерігають

За словами Демченка, безпосередньо вздовж українсько-білоруського кордону змін, які свідчили б про посилення військового угруповання Білорусі, наразі немає.

"У цілому в безпосередній близькості до нашого кордону, а також безпосередньо по лінії державного рубежу якогось дієвого нарощення свого угруповання на території Білорусі не відмічається", – сказав речник ДПСУ.

Водночас Україна стежить не лише за прикордонними районами. Розвідка відстежує ситуацію і вглибині білоруської території, а отриману інформацію передають органам військового управління.

У разі зміни обстановки ці дані мають використовуватися для ухвалення рішень щодо посилення відповідних напрямків.

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Загроза з Білорусі залишається

Попри відсутність ознак нарощування військ біля кордону, у ДПСУ наголошують: вважати білоруський напрямок безпечним не можна через подальшу підтримку Мінськом Росії.

"Загроза з території Білорусі нікуди не зникає. Все це буде тривати доти, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію", – наголосив Демченко.

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