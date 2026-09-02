Второй по мощности НПЗ России полностью остановил переработку нефти после атаки дронов
Второй по мощности нефтеперерабатывающий завод России "Киришинефтеоргсинтез" полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 30 августа. Предприятие обеспечивает около 7 % всей нефтепереработки РФ и является крупнейшим поставщиком топлива для Санкт-Петербурга и северо-западных регионов страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на исследования Reuters и Financial Times.
Повреждены установки, обеспечивающие почти половину мощности НПЗ
По данным двух источников Reuters в отрасли, в результате атаки на заводе были повреждены две установки первичной переработки нефти.
Установка АВТ-6 способна перерабатывать 22 860 тонн нефти в сутки и обеспечивает около 40% общей мощности предприятия. Мощность второй установки - АТ-1 - составляет 4860 тонн в сутки, или еще 8%.
На НПЗ есть еще две установки - АТ-6 и АВТ-2, на которые в совокупности приходится остальные 52% мощности. Однако на момент атаки они уже не работали.
"Киришинефтеоргсинтез" принадлежит "Сургутнефтегазу" и имеет проектную мощность 20 млн тонн нефти в год. По этому показателю он уступает в РФ только Омскому НПЗ с мощностью 22 млн тонн.
Ежегодно предприятие производит около 2 млн тонн бензина и 7 млн тонн дизельного топлива.
Завод уже дважды останавливался после атак дронов
Это не первая длительная остановка предприятия в 2026 году. После атак БПЛА 26 марта и 5 мая НПЗ также останавливался на ремонт.
По данным Reuters и Financial Times, полностью восстановить его работу после предыдущих ударов так и не удалось. В августе завод работал примерно на половине своей мощности.
Всего в течение августа из-за атак беспилотников полностью или частично приостанавливали производство топлива семь российских НПЗ. Среди них - Ярославский НПЗ, поставляющий топливо в Москву, Нижегородский, Пермский, Новошахтинский, Саратовский и Волгоградский НПЗ.
Производство бензина в РФ упало ниже уровня внутреннего потребления
На фоне остановки крупных нефтеперерабатывающих предприятий в конце августа производство бензина в России сократилось примерно до 80 тыс. тонн в сутки.
По оценке Reuters, внутреннее потребление составляет около 115 тыс. тонн в сутки. Таким образом, текущее производство примерно на 30% ниже уровня потребления.
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