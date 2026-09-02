Другий за потужністю НПЗ Росії повністю зупинив переробку нафти після атаки дронів

Другий за потужністю нафтопереробний завод Росії "Киришинефтеоргсинтез" повністю зупинив переробку нафти після атаки безпілотників 30 серпня. Підприємство забезпечує близько 7% усієї нафтопереробки РФ та є найбільшим постачальником пального для Санкт-Петербурга і північно-західних регіонів країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пише російське видання The Moscow Times із посиланням на дослідження Reuters та Financial Times.

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Пошкоджено установки, які забезпечують майже половину потужності НПЗ

За даними двох джерел Reuters у галузі, внаслідок атаки на заводі пошкоджено дві установки первинної переробки нафти.

Установка АВТ-6 здатна переробляти 22 860 тонн нафти на добу та забезпечує близько 40% загальної потужності підприємства. Потужність другої установки – АТ-1 – становить 4860 тонн на добу, або ще 8%.

На НПЗ є ще дві установки – АТ-6 та АВТ-2, на які разом припадає решта 52% потужності. Однак на момент атаки вони вже не працювали.

"Киришинефтеоргсинтез" належить "Сургутнефтегазу" і має проєктну потужність 20 млн тонн нафти на рік. За цим показником він поступається у РФ лише Омському НПЗ із потужністю 22 млн тонн.

Щороку підприємство виробляє близько 2 млн тонн бензину та 7 млн тонн дизельного пального.

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Завод уже двічі зупинявся після атак дронів

Це не перша тривала зупинка підприємства у 2026 році. Після атак БПЛА 26 березня та 5 травня НПЗ також ставав на ремонт.

За даними Reuters і Financial Times, повністю відновити його роботу після попередніх ударів так і не вдалося. У серпні завод працював приблизно на половині своєї потужності.

Загалом протягом серпня через атаки безпілотників повністю або частково припиняли виробництво пального сім російських НПЗ. Серед них – Ярославський НПЗ, який постачає пальне до Москви, Нижньогородський, Пермський, Новошахтинський, Саратовський та Волгоградський НПЗ.

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Виробництво бензину в РФ впало нижче внутрішнього споживання

На тлі зупинки великих нафтопереробних підприємств наприкінці серпня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 80 тис. тонн на добу.

За оцінкою Reuters, внутрішнє споживання становить близько 115 тис. тонн на добу. Таким чином, поточне виробництво приблизно на 30% нижче рівня споживання.

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