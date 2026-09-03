Ночью РФ атаковали две области на западе: в Тернопольской области уничтожены две воздушные цели, в Хмельнитчине вспыхнул пожар (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 3 сентября российские войска атаковали Тернопольскую и Хмельницкую области ударными беспилотниками. В Тернопольской области воздушные цели удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, а в Хмельницкой области в результате атаки возник пожар на территории одного из предприятий.

В Тернопольской области уничтожили два реактивных БПЛА

Ночью Тернопольскую область атаковали реактивные беспилотники. Обе воздушные цели уничтожили силы ПВО.

"Ударов по области и городу удалось избежать благодаря умелой работе ПВО", — отметил начальник ОГА Тарас Пастух.

После уничтожения целей воздушная угроза в области была снята.

В результате атаки возник пожар травяных массивов.

"Ударов по области и городу удалось избежать благодаря умелой работе ПВО. Благодарим наших защитников неба", — подчеркнул глава ОГА.

В Хмельницкой области загорелись складские помещения

Хмельницкая область также подверглась атаке российских ударных беспилотников. По данным главы ОГА Сергея Тюрина, в области действовали силы противовоздушной обороны.

В результате атаки возник пожар площадью около 200 квадратных метров в складских помещениях одного из предприятий.

На месте работали подразделения ГСЧС. Пожар уже локализован.

Как сообщили в ГСЧС Украины, враг атаковал область дважды за ночь. Один человек получил осколочные ранения.

"Обломки БпЛА упали на территорию предприятия - загорелся грузовик, поврежден склад. Ранен водитель авто, его госпитализировали", - рассказали в ведомстве. В ходе повторной атаки пожар вспыхнул на территории еще одного предприятия области.

В ходе повторной атаки пожар вспыхнул на территории еще одного предприятия области.





